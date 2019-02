nVidia: GeForce GTX 1660 Ti und GeForce-Grafikkarten-Treiber 419.17 veröffentlicht - 4Players.de

nVidia hat die Grafikkarte GeForce GTX 1660 Ti (ab 299 Euro) sowie einen neuen Treiber für alle GeForce-Grafikkarten veröffentlicht. Der Treiber 419.17 wurde für Anthem sowie DiRT Rally 2.0 optimiert und bietet Unterstützung für GTX 1660 Ti . Der aktualisierte Treiber kann bei NVIDIA Geforce.com oder via GeForce Experience runtergeladen werden ( Release-Notes ).Die GTX 1660 Ti basiert auf Turing, der zwölften GPU-Architektur von nVidia (Nachfolger von Pascal). Trotz Turing-Architektur bietet die Grafikkarte kein Raytracing und kein DLSS; hierfür wären die Tensor-Kerne nötig. 6 GB GDDR6-Speicher sind auf der Grafikkarte verbaut.Der Hersteller schreibt: "Sie bietet gleichzeitige Gleitkomma- und Ganzzahloperationen, eine einheitliche Cache-Architektur mit dem dreifachen des L1-Cache und eine extrem verbesserte Leistung dank adaptiver Shading-Technologie. Die Turing-Architektur liefert 1,5x mehr Anweisungen pro Takt und eine um den Faktor 1,4x höhere Energieeffizienz als Pascal, das bisher den Standard für energieeffiziente GPUs setzte. Mit einer Leistungsaufnahme von nur 120 Watt liefert die GTX 1660 Ti die beste Leistung pro Watt aller GPUs ihrer Klasse."nVidia: "Die GeForce GTX 1660 Ti übertrifft GPUs der Vorgängergeneration und glänzt mit ihren komplexen Shadern in modernen Spielen. Sie ist bis zu 1,5x schneller als die GeForce GTX 1060 6 GB und ermöglicht es Spielern, 120 Bilder pro Sekunde bei 1080p in beliebten Online-Spielen wie Fortnite, PlayerUnknown's Battlegrounds und Apex Legends zu erleben. Die GeForce GTX 1660 Ti verfügt über 1.536 CUDA-Cores, 6 GB des neuen GDDR6-Speichers mit 12 Gbit/s und einen Boost-Takt von fast 1,8 GHz, der für weitere Leistung leicht übertaktet werden kann. Da mehr als zwei Drittel der aktuellen Spieler immer noch auf Grafikprozessoren spielen, die nur die Leistung – oder weniger - eines Grafikprozessors der Klasse GTX 960 haben, der bereits 2014 auf den Markt kam, bietet die GTX 1660 Ti bis zu 3-fache Leistung und ist damit ein ausgezeichnetes und kostengünstiges Upgrade für diejenigen, die in ihren Lieblingstiteln deutlich schnellere Bildraten erzielen möchten."Im Test-Fazit der PC Games Hardware werden Performance und Effizienz hervorgehoben (siehe auch Digital Foundry und Computerbase ), aber die vergleichsweise geringe Speicherausstattung und die schwache Abgrenzung zur zwei Jahre alten GeForce GTX 1070 kritisiert.Auszug aus dem Fazit : "Die Geforce GTX 1660 Ti ist angenehm schnell, überdurchschnittlich effizient und somit leise kühlbar. Ein rundes Produkt, könnte man meinen, doch sie hat ein Problem: die GTX 1070. Letztere bot bereits vor mehr als zwei Jahren eine bessere Leistung bei minimal höherer Leistungsaufnahme und außerdem 2 GiByte mehr Speicher. Wer dieses ohne nennenswerte Schwachstellen designte Modell besitzt, findet in Form der Geforce GTX 1660 Ti kein Aufrüstglück. Ähnlich sieht es für Besitzer einer Radeon RX Vega 56 aus, die AMD-Karte arbeitet deutlich schneller als der neueste Turing-Spross. (...) Somit hängt der Erfolg der Geforce GTX 1660 Ti vom Preis ab. Nvidias unverbindliche Preisempfehlung lautet hierzulande 299 Euro. Die kommenden Wochen werden zeigen, wohin die Reise geht. Die übertakteten Partnerkarten mit starker Kühlung kosten natürlich mehr. Um 250 Euro spricht letztlich wenig gegen eine sparsame Ti-Variante zum Einsatz als Full-HD-Grafikkarte. Gerade in Mini-PCs, wo Platz und Luftzirkulation Mangelware sind, dürfte die GTX 1660 Ti auftrumpfen. Aber selbst dann hängt das Damoklesschwert genauso über der GTX 1660 Ti wie schon über der RTX 2060: 6 GiByte Speicher sind, GDDR6 hin oder her, im Jahr 2019 grenzwertig. (...) Wer damit leben kann, hin und wieder die Textur- und Schattendetails zu reduzieren, und dafür die sprichwörtliche "Ruhe im Karton" schätzt, wird mit der Geforce GTX 1660 Ti Spaß haben."