nVidia: GeForce-Grafikkarten-Treiber 419.35, drei G-Sync kompatible Monitore und RTX-Spiele-Bundles - 4Players.de

nVidia hat den Game-Ready-Treiber 419.35 für GeForce-Grafikkarten veröffentlicht. Der Treiber wurde speziell für Apex Legends, Devil May Cry 5 und The Division 2 optimiert. Auch ein Fehler, bei dem die Datei "NVDisplay.Container.exe" zu hohe CPU-Auslastung verursachte, soll mit dem neuen Treiber behoben werden. Game-Ready-Treiber erhalten von Microsoft das WHQL-Zertifikat. Der aktualisierte Treiber kann bei NVIDIA Geforce.com oder via GeForce Experience runtergeladen werden ( Release-Notes ).Zudem wurden drei weitere Monitore in das "G-SYNC-Compatible"-Programm aufgenommen : Acer ED273 A, Acer XF250Q und BenQ XL2540-B / ZOWIE XL LCD. Die Displays sollen "ein gutes VRR-Erlebnis (Variable Refresh Rate) auf Einstiegsniveau" ermöglichen. "Im Rahmen des 'G-SYNC-Compatible'-Programms arbeitet nVidia mit Monitor-Herstellern zusammen, um das Nutzer-Erlebnis auf Monitoren zu überprüfen, die das AdaptiveSync-Protokoll unterstützen. Diejenigen, die die Prüfung bestehen, werden als "G-SYNC Compatible" bezeichnet", schreibt der Hersteller. Darüber hinaus kann man G-Sync auf FreeSync-Monitoren auch "erzwingen", obwohl nVidia noch keine "offizielle" Freigabe/Zertifizierung für diesen Bildschirm erteilt hat ( wir berichteten ).Last but not least wurde ein neues Bundle für GeForce-RTX-Grafikkarten angekündigt, das aus drei Spielen besteht: Metro Exodus, Anthem und/oder Battlefield 5. Im Rahmen des "Triple-Threat-Bundles" für GeForce RTX erhalten Spieler beim Kauf einer GeForce RTX 2080 Ti, RTX 2080 oder eines entsprechenden Desktop-PCs/Notebooks die drei Spiele (Metro Exodus, Anthem und Battlefield 5) dazu. Bei einer GeForce RTX 2070 oder RTX 2060 können die Spieler eines der drei Spiele als Bonus auswählen. Mehr Infos dazu findet ihr hier