nVidia: Hohe Bildwiederholraten sollen zu einem besseren Kill/Death-Verhältnis in Battle-Royale-Titeln führen - 4Players.de

Basierend auf dem relativen Kill/Death-Verhältnis in Fortnite und PUBG auf Karten der GTX/RTX-Klasse jeder Serie. Quelle: nVidia. Hinweis: RTX 20xx umfasst 2070, 2080, 2080 Ti.

Relative Steigerung des Kill/Death-Verhältnisses nach Monitorart. Quelle: nVidia. Hinweis: RTX 20xx umfasst 2070, 2080, 2080 Ti.

Einfluss der Spielzeit auf die Steigerung des Kill/Death-Verhältnisses. Quelle: nVidia.

Der Hardware-Hersteller nVidia hat in den vergangenen Tagen einen Artikel über die Beziehung zwischen technischer Ausstattung (hauptsächlich Grafikkarte und Monitor) und dem Kill/Death-Verhältnis (K/D) in Battle-Royale-Spielen veröffentlicht. Die grundlegende Idee dahinter ist, dass Spieler mit leistungsstärkerer Hardware und dadurch höherer Bildwiederholrate ein besseres Kill/Death-Verhältnis haben würden und deswegen "besser" in solchen Spielen sein können. Durch die höhere Bildwiederholrate hat man - rein technisch betrachtet - eine bessere Reaktionszeit aufgrund schnellerer Aktualisierung, ein konsistenteres und geschmeidigeres Bild (keine Mikroruckler) und ein schärferes Bild mit "Ultra Low Motion Blur". Neben einer leistungsstarken Grafikkarte kommt es aber auch auf den Monitor an, der entsprechend hohe Bildwiederholraten (144 Hz oder 240 Hz) womöglich mit Adaptive-Sync-Technologien wie G-Sync darstellen kann.Laut nVidia kann bessere Technologie den Spielern dabei helfen, bessere Leistungen zu erzielen. nVidia schreibt in der Pressemitteilung: "Dass bessere Grafikkarten und höhere Frameraten die Reaktionszeit der Spieler verbessern können, ist bekannt. Dennoch prüfte NVIDIA ganz konkret, ob dies für den durchschnittlichen Spieler zu einer höheren Wettbewerbsfähigkeit bei Battle-Royale-Spielen führen kann. Dafür schaute sich NVIDIA die Kill/Death-Verhältnisse der Spieler in den beliebtesten Battle-Royale-Spielen, wie Apex Legends, Fortnite oder PUBG, an und setzte sie in Beziehung mit der genutzten Grafikkarte. Die Daten unterstützen den Trends, dass höhere Frameraten zu besseren Reaktionszeiten und wettbewerbsfähiger Leistung beitragen. Die Daten deuten außerdem darauf hin, dass Spieler, die High-End-Grafikkarten und Monitore mit hohen Bildwiederholungsraten nutzen, ein deutlich höheres K/D-Verhältnis haben als Spieler, die mit Low-End-Grafikkarten und 60 Hz-Monitoren spielen. Für Battle-Royale-Spiele sind 60 FPS und 60 Hz nicht mehr ausreichend. Wer in diesen Spielen wettbewerbsfähig sein möchte, muss sein System so optimieren, dass es bei 144+ FPS läuft, und es mit einem hochauflösenden Monitor kombinieren."Im englischsprachigen Bericht , der deutlich umfangreicher als die deutsche Version ausfällt, heißt es weiter: "Um eine abschließende Betrachtung zu erhalten, wollten wir sehen, wie K/D und GPUs mit den Bildwiederholraten der Monitore in Verbindung stehen. Während leistungsfähigere GPUs und höhere Bildraten allein für Geschmeidigkeit und Reaktionszeit sorgen können, wird der volle Nutzen höherer Bildraten erst ausgeschöpft, wenn die Aktualisierungsrate des Monitors mit dem Grafikprozessor Schritt halten kann. Diesmal haben wir also den Unterschied bei der K/D für den Median-Player mit unseren GPUs der GeForce GTX 10-Serie und GeForce RTX 20-Serie mit 60 Hz, 144 Hz bzw. 240 Hz Monitoren verglichen. Da wir daran interessiert waren, den Effekt hoher Bildraten zu verstehen, haben wir diesen Testdurchgang auf eine Auflösung von 1080p beschränkt, da höhere Auflösungen die Bilder pro Sekunde beeinflussen können. Die Daten zeigten, dass Spieler, die ihre Grafikkarte mit einem hochauflösenden Monitor (144 Hz oder höher) voll ausnutzen, deutlich höhere K/D-Verhältnisse aufweisen. Und wie wir bereits gesehen haben, steigt diese Leistung bis zu den GPUs der GeForce RTX-20 Serie deutlich."Allerdings hebt nVidia hervor, dass diese Analyse kein kontrolliertes Experiment war, sondern eher eine Beobachtung von Daten aus der Praxis (anhand einer A/B-Blindstudie von Profi-Spielern). Darüber hinaus dürfte der erwähnte Zusammenhang zwischen "besserer Hardware" führt zu "besseren Spielergebnissen" aber auch von anderen Aspekten beeinflusst werden, die in dieser Korrelation nicht betrachtet wurden - zum Beispiel die unterschiedlichen Fertigkeiten der Spieler selbst, die tatsächliche Reaktionsfähigkeit des menschlichen Auges und die Qualität der Verbindung zum Server (Ping). Den Einfluss der Spielpraxis als relevanten Kofaktor möchte nVidia mit folgender Grafik aus der Welt räumen, welche die Verbesserung des Kill/Death-Verhältnisses mit unterschiedlichen Grafikkarten auf die Spielzeit pro Woche abträgt - und dieser Einfluss ist deutlich erkennbar.Zumal auch davon ausgegangen werden kann, dass Spieler, die ohnehin mehr Geld für Hardware und Co. ausgeben, ihr Hobby auch intensiver betreiben und deswegen besser als jene Spieler sind, die nicht so viel Geld für ihr Hobby ausgeben - was sich ebenfalls in ihrer Erfahrung und Leidenschaft widerspiegeln dürfte. In diesem Fall würde ein "schlechter Spieler" auch durch bessere Hardware nicht automatisch zu einem besseren Spieler, sondern würde von mehr Spielpraxis ggf. in Verbindung mit besserer Hardware profitieren. Die offenen Fragen wären in diesem Fall, welcher Faktor ist stärker und beeinflussen sich die Effekte sogar gegenseitig?Abgesehen davon, dass nVidia kaum Details zu den erhobenen Daten preisgegeben hat, dürften Battle-Royale-Shooter nicht das ideale Testumfeld sein, um solch einen Zusammenhang zu illustrieren. Schnellere Shooter wie Quake Champions wären angebrachter gewesen, aber da Battle-Royale-Spiele aktuell sehr beliebt sind, musste wohl diese Unterart für den Test herhalten. Dennoch sollte man sich auch vor Augen führen, dass nVidia mit dieser Marketing-Aktion natürlich die eigenen Grafikkarten vorteilhaft präsentieren möchte.