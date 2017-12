Vor drei Wochen ist bei Change.org eine Online-Petition gestartet worden, die an Lucasfilm bzw. Disney gerichtet ist. Es werden Stimmen dafür sammelt, dass Disney dem Unternehmen Electronic Arts die Star-Wars-Lizenz entziehen soll. Aktuell haben schon über 100.000 Personen die Petition unterzeichnet.Die Argumentation des Petitionserstellers John Hunt (London, Vereinigtes Königreich) dreht sich darum, dass Electronic Arts die Marke Star Wars "aus Profitgier" beschädigen würde. Er führt auf, dass Star Wars Battlefront zu wenig Inhalt bot und überteuert war und die Erklärung bei der Veränderung des Projekts bei Visceral Games (lineare Einzelspieler-Titel sind nicht mehr gewünscht sind; Game-as-a-Service wird angestrebt) ziemlich "daneben" war, bevor dann auf das Mikrotransaktionschaos inkl. Pay-to-Win bei Star Wars Battlefront 2 umgeschwenkt wird - obgleich manche der Ausführungen in der Petition faktisch nicht korrekt sind (zum Beispiel: Freischaltungspreise der Helden in Star Wars Battlefront 2; Anzahl der Karten und Modi in Star Wars Battlefront).In der Petition heißt es: "EA besitzt die Star-Wars-Videospiel-Lizenz seit vier Jahren und hat in dieser Zeit ihren Kunden bewiesen, dass sie sich nicht wirklich um das Gameplay-Erlebnis oder den Spielinhalt scheren, sie wollen möglichst schnell ein Spiel rausbringen und versuchen, so viel Geld wie möglich von den Verbrauchern zu bekommen. (...) Lucasfilm, wenn ihr nicht erkennen wollt, dass EA die Star-Wars-Marke ernsthaft missbraucht und beschädigt, dann seid ihr ein Teil des Problems. Je länger ihr mit EA zusammenarbeitet, desto größer wird der Schaden an der berühmten Marke. Trefft die richtige Entscheidung, tut es für eure Konsumenten - beendet diesen Unsinn ein für alle Mal und gebt die Star-Wars-Lizenz an einen Entwickler oder Publisher, der das Franchise mit Sorgfalt und Qualität behandelt, denn wenn die letzten vier Jahre etwas ziemlich klar gezeigt haben, dann dass, dass sich Electronic Arts für solche Dinge nicht interessiert."EA hatte im Mai 2013 ein exklusives Lizenzabkommen mit Disney über Star-Wars-Spiele geschlossen. Seither sind Star Wars Battlefront Star Wars Battlefront 2 und Star Wars: Galaxy of Heroes (iOS und Android) entstanden. Außerdem befindet sich ein gescholtenes "Action-Adventure" (ehemals Visceral Games) in Entwicklung.Letztes aktuelles Video: Episode 8 Die letzten Jedi - Deutscher Trailer