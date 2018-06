Bungie: Netease kauft Minderheitsbeteiligung für 100 Millionen Dollar - 4Players.de

Das chinesische Onlineunternehmen Netease (China-Publisher von Blizzard-Spielen und Minecraft) hat eine Minderheitsbeteiligung an Bungie für 100 Millionen Dollar erworben . Konkretere Pläne wurden nicht verraten, aber bei Bungie sollen nun weitere Teams aufgebaut werden, die wiederum neue "Spielwelten erschaffen können". Die Partnerschaft mit NetEase soll "neue Wege" eröffnen.Im nachstehenden Statement von Bungie wird jedenfalls hervorgehoben, dass diese neue Partnerschaft keinen Einfluss auf die Zusammenarbeit mit Activision Blizzard und Destiny haben wird. Apropos Destiny. Wie es mit Destiny 2 weitergehen wird (Spekulation: Erweiterung "Comet" für Herbst 2018), wollen die Entwickler am kommenden Dienstag enthüllen (5. Juni um 18 Uhr).Das Statement: "Hier bei Bungie ist alles darauf ausgelegt, Welten zu erschaffen, durch die Freundschaften entstehen. Seit über 25 Jahren, von Marathon, Myth, Halo bis zu Destiny, bauen wir fantastische Orte, an denen Spieler zu Helden werden. Jetzt ist unser Langzeitziel, eine Entertainment-Firma zu werden, die viele Welten gleichzeitig unterstützen kann - Destiny sowie neue Welten, die noch entstehen sollen.Heute freuen wir uns, ankündigen zu können, dass wir eine neue Partnerschaft mit NetEase eingegangen sind, die uns dabei hilft, neue Wege einzuschlagen. Mit ihrer Branchenexpertise stärken sie uns den Rücken, Welten zu erschaffen, in die wir neue und alte Spieler einladen können. Sie werden uns helfen, separate Teams bei Bungie zu unterstützen, die an unseren Ambitionen arbeiten.Wenn ihr Destiny spielt, dann haben diese Neuigkeiten keinen Einfluss auf euer Hobby. Destiny ist ein Erlebnis, das noch viele Jahre weiter wachsen wird. Wir arbeiten weiterhin mit unseren Partnern von Activision, um unserer globalen Community zur Seite zu stehen und neue Spieler zu Hütern zu machen. Unsere Verpflichtung dem gegenüber wird von dieser Ankündigung nicht beeinträchtigt. Wir haben aufregende Pläne für das Destiny-Franchise in petto und in den kommenden Wochen hört ihr mehr darüber.Doch im Augenblick genießen wir die Gelegenheit, NetEase in unsere Familie willkommen zu heißen. Mit ihnen wollen wir uns an eine wagemutige Vision herantasten, mehr verraten wir an dieser Stelle noch nicht."