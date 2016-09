Elite Dangerous: Unterstützung für 32-Bit Betriebssysteme und DirectX 10 wird eingestellt - 4Players.de

Frontier Development beabsichtigt, in Zukunft die Unterstützung von Betriebssystemen mit 32-Bit und DirectX 10 einzustellen. Das haben die Mannen um David Braben nach Angaben von RockPaperShotgun auf der offiziellen Webseite angekündigt und hatten ursprünglich sechs Monate für die endgültige Umstellung anvisiert. Mittlerweile hat sich das Studio aber mit einem Update zu Wort gemeldet und dort eingeräumt, dass die Unterstützung noch über die besagten sechs Monate hinausgehen könnte, obwohl Braben beton, dass es einen Zeitpunkt geben wird, an dem die sie eingestellt werden müsse.In einem Forenbeitrag schreibt Braben, dass lediglich 0,5 Prozent der Spieler, die Elite Dangerous auf ihrem PC installiert haben, mit einer 32-Bit-Version von Windows in den Weiten des Alls unterwegs sind. Weniger als zwei Prozent setzen noch auf DirectX 10. 64-Bit-Varianten von Windows wurden vor etwa zehn Jahren eingeführt, um die alten Versionen abzulösen. Zusammen mit Windows 7 erfolgte außerdem der Umstieg von DirectX 10 auf DX 11.Letztes aktuelles Video: David Braben-Interview