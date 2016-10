Elite Dangerous: Horizons: Großes Update "The Guardians" (2.2) veröffentlicht - 4Players.de

Frontier Developments hat heute das Update 1.7 für Elite Dangerous und das Update 2.2 "The Guardians" für Elite Dangerous Horizons veröffentlicht ( Change-Log ). Das Horizons-Update auf PC ist knapp 13 GB groß. Mit dem Inhaltspatch kommen u. a. Jäger ins Spiel, die vom eigenen Schiff aus gestartet werden können. Man wird Piloten anheuern können, die diese Schiffe steuern, und es wird ein Missionstyp hinzukommen, bei dem Passiere um Transport zu entfernten Zielen bitten. Grafische Ergänzungen fügen einigen Sternen und Planeten zudem Besonderheiten aufgrund ihrer Beschaffenheit hinzu. Vulkanisch aktiven Himmelskörpern entweichen dann etwa gut sichtbar Gase. Die zentrale und wohl auch namensgebende Neuerung sind Raumjäger, in deren Cockpit das Alter Ego ähnlich wie in Eve Online zwar nicht physisch Platz nimmt, die man aber manuell fliegen kann. Die Steuerung erfolgt über eine vernetzte Schnittstelle - wird der Jäger zerstört, segnet man also nicht das Zeitliche. Mehrere der Jäger können bei Bedarf vom Schiff nachgebaut werden; die Entwickler wollen ihre Spieler ermutigen, die neuen Flieger risikofrei einzusetzen, sie sollen vor allem Spaß damit haben. Steuert man eins der kleinen Schiffe, feuern die Geschütztürme des Hauptschiffs zwar weiter, man kann aber auch Piloten anheuern, die entweder den Jäger fliegen oder das Mutterschiff. Dann würden nicht nur dessen Geschütze feuern, sobald man das kleine Schiff bedient; es würde vollständig am Kampf teilnehmen. Den Piloten erteilt man dabei Befehle wie: "Greif mein Ziel an!"Letztes aktuelles Video: Horizons The Guardians