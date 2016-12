Entwickler Frontier Developments wird die kürzlich verstorbene Carrie Fisher in Elite Dangerous ehren, wie DualShockers aufgefallen ist: Nachdem Spieler den Tod der Schauspielerin im offiziellen Forum beklagt haben, schloss sich Executive Producer Michael Brookes den Fans an und gab bekannt, dass ab Version 2.3 ein Außenposten den Namen Fisher's Rest tragen wird, zu Deutsch in etwa Fishers Ruhestätte.Carrie Fisher ist vor allem durch ihre Rolle der Leia Organa in Star Wars bekannt geworden. Sie starb am 27. Dezember im Alter von 60 Jahren.Letztes aktuelles Video: PS4-Trailer