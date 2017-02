Elite Dangerous: PvP-Ableger "Elite Dangerous: Arena" nicht mehr erhältlich - 4Players.de

Frontier Developments hat den eigenständigen PvP-Ableger "Elite Dangerous: Arena" zurückgezogen . Das Spiel ist auf PC (Steam, Frontier Store) und Xbox One nicht mehr erhältlich. Die PS4-Version bleibt noch bis in das 2. Quartal 2017 aktiv. Laut den Entwicklern tendiert die Mehrheit der Arena-Spieler dazu, die PvP-Gefechte direkt aus Elite Dangerous zu starten und nicht den eigenständigen Arena-Ableger zu verwenden. Außerdem müssten sie fortan weniger unterschiedliche Versionen verwalten. Diejenigen, die Elite Dangerous: Arena gekauft haben, sollen aber weiterhin Updates und Co. erhalten.Elite Dangerous: Arena wurde im Februar 2016 veröffentlicht. Geboten wurden ausschließlich eigenständige Spieler-gegen-Spieler-Kämpfe (CQC: Close Quarter Combat). Der Arena-Ableger kostet 6,75 Euro. Spieler von Elite Dangerous: Arena und Elite Dangerous konnten ebenfalls mit- bzw. gegeneinander antreten.