Elite Dangerous: Beyond - Chapter Two startet Ende Juni - 4Players.de

Elite Dangerous: Beyond - Chapter Two wird ab dem 28. Juni 2018 für Elite-Dangerous-Spieler auf PC, PlayStation 4 und Xbox One kostenlos zur Verfügung stehen. Mit dem Update kommen das stark gepanzerte Alliance-Raumschiff "Challenger", neue Wing-Missionen, weitere Siedlungen zur Erkundung, zusätzliche Guardian-Waffen und neue Technologien von den Tech Brokern ins Spiel. Außerdem breitet sich die Thargoiden-Bedrohung weiter aus.Elite Dangerous: Beyond - Chapter Two ist das erste von zwei kleineren Updates aus der Beyond-Reihe. Das große Beyond-Update mit Squadrons und Verbesserungen in den Bereichen Bergbau und Erkundung soll im vierten Quartal dieses Jahres erscheinen. Squadrons sind große Gemeinschaften (vergleichbar mit Clans oder Gilden), die sich einen großen Flottenträger kaufen können. Flottenträger sind quasi ein mobiles Hauptquartier, das die Spieler der Squadrons zum Auftanken, Munition nachladen und Respawn nutzen können. In den Squadrons wird es Hierarchien und unterschiedliche Ränge geben.