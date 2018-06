Elite Dangerous: Beyond - Chapter Two startet auf PC, PS4 und Xbox One - 4Players.de

Scannen - Durch das Scannen von Strukturen können Commander ab sofort sehen, mit was sie interagieren können: Turrets, Kommunikations-Antennen und Ladebuchten.

Turret Hacks - Durch das Hacken von Turrets können die Sicherheitsmaßnahmen für Kommunikationsantennen und Ladebuchten deaktiviert werden.

Kommunikationsantennen - Hier können Daten gewonnen werden, die sich zu Geld machen lassen.

Ladebuchten - Mit Limpets können Waren und Materialien aus Ladebuchten gestohlen werden.



Chapter Two der Beyond-Reihe von Elite Dangerous wird heute auf PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht. Ab sofort stehen Spielern zwei neue Schiffe (die Krait Mk II und die Alliance Challenger), neue Wing-Missionen, erkundbare Siedlungen sowie Interaktionsmöglichkeiten mit Strukturen kostenlos zur Verfügung. Um der weiter wachsenden Bedrohung durch die Thargoiden standhalten zu können, gibt es zudem neue Guardian-Waffen und -Technologien von den Tech Brokern."Neues Schiff: ChallengerDie Alliance arbeitet unablässig an fortschrittlichen Kriegsschiffen, um den Thargoiden auch weiterhin die Stirn bieten zu können. Die Alliance Challenger wurde als Frontschiff konzipiert und ist schwerer gepanzert, als ihr Gegenstück, die Chieftain. Dadurch kann sie wesentlich mehr einstecken.Wing MissionenDie Wing-Missionen, die erstmals in Chapter One von Beyond vorgestellt wurden, bekommen Zuwachs: Es gibt neue Missionen für alle Commander.Struktur-InterkationenVergleichbar mit den Interaktionsmöglichkeiten mit Mega-Schiffen aus Chapter One, gibt es mit dem neuen Update nun die Möglichkeit Strukturen im All zu Scannen und mit ihnen zu interagieren:Tech BrokerTech Broker ermöglichen es Commandern große Versionen der Guardian-Waffen zu benutzen. Diese werden nach dem Sammeln von Daten und Materialien freigeschaltet und können nach Gutdünken eingesetzt werden – Gegen Thargoiden und rivalisierende Schiffe gleichermaßen.ThargoidenDie Thargoiden sind weiterhin eine intergalaktische Bedrohung. Nachdem die Alliance neue Schiffe entworfen hat, ziehen die Thargoiden nach und schicken neuartige Späher, die freundliche Schiffe verstärken und ihre Leistungen im Kampf verbessern."Elite Dangerous: Beyond - Chapter Two ist das erste von zwei kleineren Updates aus der Beyond-Reihe. Das große Beyond-Update mit Squadrons und Verbesserungen in den Bereichen Bergbau und Erkundung soll im vierten Quartal dieses Jahres erscheinen. Squadrons sind große Gemeinschaften (vergleichbar mit Clans oder Gilden), die sich einen großen Flottenträger kaufen können. Flottenträger sind quasi ein mobiles Hauptquartier, das die Spieler der Squadrons zum Auftanken, Munition nachladen und Respawn nutzen können. In den Squadrons wird es Hierarchien und unterschiedliche Ränge geben.Letztes aktuelles Video: Beyond - Chapter Two Launch Trailer