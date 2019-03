Elite Dangerous: Bisher größte Erweiterung für 2020 geplant, bis dahin folgen weitere Updates - 4Players.de

Frontier Developments hat noch große Pläne mit Elite Dangerous . Seit August 2018 befindet sich die nächste große Inhaltserweiterung in Entwicklung. Aktuell befinde man sich in einer sehr frühen Produktionsphase, heißt es in einem Community-Update im Forum . Es soll die bisher größte Erweiterung und ein "entscheidender Moment" in der Geschichte des Spiels werden. Aktuell sieht es so aus, als würde das Add-on in der zweiten Jahreshälfte 2020 erscheinen. Geduld ist also gefragt, auch bis neue Informationen, Zeitpläne und Co. verraten werden. Die Erweiterung wird kostenpflichtig sein, außer für Lifetime-Expansion-Pass-Besitzer.Bis zur großen Erweiterung soll Elite Dangerous stetig mit Updates versorgt worden, hierfür wurde extra ein zweites Team abgestellt. Das bestehende Spiel soll erweitert und verbessert werden. Auch spezielle Ingame-Events mit der Community sind geplant. Darüber hinaus werden alle drei bis vier Monate größere Updates folgen. Die ersten beiden dieser Updates werden sich neben allgemeinen "Verbesserungen der Lebensqualität" und Bugfixes in erster Linie auf neue Spieler konzentrieren, um den Einstieg in das Elite-Universum zu erleichtern und mehr Spieler anzusprechen. In den folgenden Updates werden dann neue Funktionen, Perks und Inhalte eingeführt, die den Bogen bis zur großen Erweiterung schlagen sollen.Letztes aktuelles Video: Beyond - Chapter Four Release Date