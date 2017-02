Starbreeze: Payday 3 wird in Angriff genommen; Overkill's The Walking Dead weiterhin in Produktion - 4Players.de

Im aktuellen Geschäftsbericht hat Starbreeze bestätigt, dass Payday 3 langsam (für PC) in Angriff genommen wird. Das Spiel befindet sich gerade in der frühen Design-Phase und soll keinesfalls überstürzt veröffentlicht werden. Sie wollen sich die nötige Zeit nehmen, heißt es. Darüber hinaus wurde bekanntgegeben, dass sich Overkill's The Walking Dead für PC, PS4 und Xbox One noch immer in Produktion befindet. Das 4. Quartal 2017 (Oktober bis Dezember 2017) wird als Release-Zeitraum genannt."It is with great satisfaction that we also can announce that PAYDAY 3 production is officially initiated and at a full design stage. I'd like to especially clarify, that this project will enjoy as much time as we deem needed. It will be done when it's done. This is our single most important brand today and the cornerstone of our business and we will treat it accordingly. Updates in the near future might be scares and far between. You simply don't rush PAYDAY 3."(Bildquelle: NeoGAF