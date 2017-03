PlayStation 3: Produktion der Konsole in Japan wird eingestellt - 4Players.de

Sony Japan hat auf der japanischen Webseite via Gematsu bekanntgegeben, dass die Produktion der PlayStation 3 in Japan eingestellt wird. Diese Ankündigung bezieht sich auf das 500-GB-Modell, das wiederum die einzige Variante der Konsole ist, die im Land der aufgehenden Sonne noch produziert wird. Einen konkreten Termin für das Produktionsende hat Sony nicht mitgeteilt, aber ein Spiele-Shop in Kurume (Fukuoka) will erfahren haben, dass es Ende März 2017 soweit sein soll. In Japan erschien die PS3 am 11. November 2006. Der Europa-Start erfolgte am 23. März 2007 (USA: 17. November 2006). Weltweit sind ca. 86,7 Millionen PS3-Geräte abgesetzt worden (Stand: Januar 2017).