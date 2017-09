Star Wars: Empire at War: Patch nach zehn Jahren: Multiplayer funktioniert wieder und Mod-Support via Steam - 4Players.de

Überraschung! Über zehn Jahre nach der Veröffentlichung von Star Wars: Empire at War hat Entwickler Petroglyph in Zusammenarbeit mit Disney ein Update für den Titel veröffentlicht . Mit dem Patch wird der Mehrspieler-Modus in Star Wars: Empire at War und Star Wars: Empire at War - Forces of Corruption wieder aktiviert. Fortan werden die Multiplayer-Gefechte über Steam realisiert. Vorher wurde GameSpy dafür verwendet, aber nach der Abschaltung der GameSpy-Server war die Multiplayer-Komponente nicht mehr nutzbar. Darüber hinaus haben die Entwickler einige Kompatibilitätsprobleme aus der Welt geschafft, mehrere Bugs behoben und ein Ingame-Interface für Modifikationen eingebaut, die nun über den Steam Workshop bezogen werden können.Aufgrund dieses Lebenszeichens hoffen viele Spieler (insgeheim), dass ein Nachfolger von Star Wars: Empire at War doch noch erscheinen könnte. Die Vorzeichen stehen jedenfalls nicht schlecht, denn Empire at War ist mit über 6,7 Millionen verkauften Exemplaren das meistverkaufte Star-Wars-Spiel auf Steam überhaupt. Aktuell wird die Gold-Edition mit Rabatt für 9,99 Euro angeboten Letztes aktuelles Video: TV-Spot