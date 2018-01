Star Wars: Empire at War: Keine Erweiterung geplant; EA ist an einem Nachfolger derzeit nicht interessiert

Bei einer Frage-und-Antworten-Runde auf Reddit hat Ted Morris (Producer bei Petroglyph) über die Zukunft von Star Wars: Empire at War und einen möglichen Nachfolger gesprochen. Zunächst meinte er, dass keine weitere Erweiterung für Star Wars: Empire at War in Entwicklung sein würde. Sie würden weiterhin Daten und Feedback sammeln und hoffen, dass sie noch einen weiteren Patch für das Echtzeit-Strategiespiel im Star-Wars-Universum rausbringen können.Bezüglich eines direkten Nachfolgers (Star Wars: Empire at War 2) sagte Ted Morris, dass das alles eine Entscheidung des aktuellen Lizenzinhabers (Electronic Arts) sowie des Lizenzgebers (Disney) sei: "Ich habe keine konkreten Details, aber EA hat die Lizenz, alle Star-Wars-Spiele zu machen und sie scheinen darauf konzentriert zu sein, wenige Titel qualitativ hochwertige Titel zu machen. Sie verwenden alle verfügbaren Ressourcen für diesen Zweck und das bedeutet, dass wenn man nicht auf First-Person-Shooter setzt, dann hat es [für sie] keine Priorität. Wir haben uns einige Male an sie gewandt, um zu sehen, ob sie daran interessiert wären, wenn wir ein Empire at War 2 auf dem gleichen Qualitätsniveau wie ihre anderen Star Wars Shooter-Titel entwickeln würden, aber daraus ist (noch) nichts entstanden."Auf die Frage, warum die GOG.com-Fassung von Star Wars: Empire at War bisher nicht mit dem Multiplayer-Update der Steam-Version versorgt wurde, erklärte Morris, dass dies mit der Verfügbarkeit ihrer Entwickler/Mitarbeiter und ihrer Erfahrung in Sachen Multiplayer-Integration zusammenhängen würde. Die Petroglyph-Entwickler hatten schon viel Erfahrung mit der Steam-Multiplayer-API und konnten das Vorhaben daher schneller umsetzen. Generell würden sie nicht über genügend Ressourcen verfügen, um eine GOG-Version des Multiplayer-Updates parallel zu entwickeln, aber sie werden diese Sache im Auge behalten.Letztes aktuelles Video: TV-Spot