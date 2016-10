Spielkultur: Seth Alter veröffentlicht gesellschaftskritisches Brettspiel "The Simulation" zum Ausdrucken und Ausschneiden - 4Players.de

Seth Alter, der Entwickler von Neocolonialism und No Pineapple Left Behind hat ein einfaches Brettspiel namens The Simulation entwickelt, dessen Materialien er für zwei Dollar zum Download verkauft. Wer einen Blick auf das gesellschaftskritische Spiel werfen möchte, muss das Spielfeld ebenso wie die benötigten Karten ausschneiden sowie Spielsteine, Würfel und zählbare Einheiten, z.B. Münzen bereithalten.The Simulation dreht sich um den Kreislauf aus Produktherstellung, dem Erzeugen eines Hypes um die Veröffentlichung der neuen Ware und deren Vorstellung vor den Konkurrenten, also den bis zu zwei Mitspielern, sowie in der Öffentlichkeit. Es geht um den Gewinn von Geld und darum, genug finanzielle Mittel sowie Erkenntnisse anzuhäufen, um aus dem Kreislauf auszubrechen. Das Spiel selbst dürfte dabei keine Antworten liefern - auf die sollen Spieler vermutlich selbst kommen.Wer Interesse hat: The Simulation ist auf der offiziellen Webseite erhältlich.