Spielkultur: John Romero: Die Ursachen realer Gewalt liegen nicht in Computer- und Videospielen - 4Players.de

Alter Sack hat geschrieben: Was ich damit sagen will ist das er falsch argumentiert. Er schiebt die Verantwortung von einem sachlichen (ideologischen) Gegenstand (Zustand) auf den nächsten ohne dabei die eigentliche Verantwortung anzusprechen.

Oder kurz gesagt: Er begibt sich auf die gleiche falsche Argumentation wie die Gegner solcher Spiele.

Nein, tut er nicht. Die Frage bleibt nämlich die gleiche: Was bringt Menschen dazu zu töten? Die eigene Verantwortung sollte ihn daran hindern, wenn er es also doch tut, kann man auch fragen, was seine Verantwortungsauffassung beeinflusst hat.Es geht in der Diskussion immer darum, was die Menschen dazu treibt. Nur die einen behaupten, es wären die Spiele, die anderen sagen dass es an der Gesellschaft ansich liegt.