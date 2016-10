Spielkultur: Artworks von Fumito Ueda zu ICO und Shadow of the Colossus veröffentlicht - 4Players.de

Cook & Becker hat zwei Artworks veröffentlicht, die Spielemacher Fumito zu den von ihm entwickelten ICO und Shadow of the Colossus angefertigt hatte. Die nummerierten Giclée-Ausdrucke sind auf der Webseite des Kunsthändlers zum Preis von jeweils 85 Euro erhältlich. Für einen schwarzen oder weißen Rahmen kommen weitere 185 bzw. 175 Euro hinzu.Bei dem ICO genannten Bild handelt es sich um das Titelbild des gleichnamigen Spiels, während das Artwork NICO eins der ersten öffentlich gezeigten Bilder zu Shadow of the Colossus ist - NICO war lange Zeit der Arbeitstitel des Spiels. Uedas Arbeiten sind stark von den Werken Giorgio de Chiricos beeinflusst, der wiederum großen Anteil am Entstehen des Surrealismus hatte.