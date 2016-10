Spielkultur: Ausstellung "Game Masters" startet heute in Hamburgs Museum für Kunst & Gewerbe - 4Players.de

Das Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg will der künstlerischen Vielfalt und dem kulturellen Wert von Videospielen und ihren Entwicklern mehr Aufmerksamkeit schenken: Die öffentliche Ausstellung "Game Masters" startet heute in dem Museum am Steintorplatz der Hansestadt und läuft bis zum 23. April 2016. Auf Besucher warten "über 100 spielbare Unterhaltungsgeräte" – beispielsweise aus der Zeit der klassischen Spielautomaten aus den Siebziger und Achtziger Jahren sowie aus neueren Konsolengenerationen. Auch 3D-Titel und experimentelle Steuermethoden werden thematisiert. Wer sich bereits einen kleinen Eindruck verschaffen möchte, erreicht über diesen Tweet den Videobericht vom ZDF: