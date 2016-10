Spielkultur: Daten aus den USA: Frauenanteil an der "spielenden Bevölkerung" und Genre-Beliebtheit nach Geschlechtern - 4Players.de

Stephanie Llamas, Director of Research and Consumer Insights bei Superdata Research , wunderte sich bei der Ankündigung von Red Dead Redemption 2 , warum nur ausschließlich männliche Charaktere zu sehen waren. Sie wolle zwar keinen Beitrag zur Gamergate-Debatte leisten, aber zumindest darauf aufmerksam machen, dass die Anzahl der weiblichen Spieler in den USA beträchtlich und nicht zu unterschätzen sei. Basierend auf ihren erhobenen Daten (ohne konkrete Zahlen, Grundgesamtheit und Definitionen zu nennen), legte sie dar, dass 40 Prozent der "Spieler" in den Vereinigten Staaten weiblich sein würden. 44 Prozent der weiblichen "Spieler" würden sich als Casual (Gelegenheitsspielerinnen) bezeichnen. 17 Prozent seien Hardcore-Spielerinnen und 33 Prozent würden irgendwo dazwischen liegen ("Mid-Core").Wird die Beliebtheit bestimmter Genres nach Geschlechtern dargestellt, fällt auf, dass sowohl Shooter als auch MOBAs (Dota 2 etc.) in der Popularität bei Männern vor den Frauen liegen. Bei Puzzlespielen und Simulationen sieht es anders aus. Onlinespiele (MMOs) sind bei Frauen ebenfalls etwas beliebter als bei Männern. In welche Kategorie Strategiespiele fallen, ist unklar.