Spielkultur: Dokumentarfilm 'Nintendo Quest' ab 25. November erhältlich - 4Players.de

Die 'RC Release Company', das Label der WDR mediagroup, wird am 25. November 2016 die DVD 'Nintendo Quest' veröffentlichen - einen Dokumentarfilm des Filmemachers Robert McCallum. 'Nintendo Quest' wird als 'Limited 2 Disc Collector's Edition' für 19,99 Euro erscheinen."Robert McCallum und sein Freund Jay Bartlett starten 2015 für 'Nintendo Quest' einen verrückten Selbstversuch: Gelingt es ihnen, innerhalb von nur 30 Tagen alle 678 offiziellen Spiele für das legendäre Nintendo Entertainment System aus dem Jahr 1985 zu kaufen? Und zwar ohne Online-Recherche und ohne Online-Shops? Sie müssen hinaus in die reale Welt und erleben die Reise ihres Lebens. Denn ihre Suche wird zu einem Trip in die spannende Welt der Gamer und die Industrie dahinter", heißt es in der Produktbeschreibung.Der Film ist ca. 93 Minuten lang (Sprachen: DD 5.1 Englisch + GER Voice Over). Mehr als 2,5 Stunden an Outtakes sowie Hintergrundinformationen in Form von Interviews sind ebenfalls enthalten. Die Verpackung der Box sieht aus wie eine NES-Cartridge und steckt in einem Schuber.