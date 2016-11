Spielkultur: Studie über Twitch-Streamer findet Geschlechtsunterschiede bei den Kommentaren - 4Players.de

Screenshot - Spielkultur (PC)

Twitch-Zuschauer unterhalten sich in den Kommentaren über sehr unterschiedliche Dinge, je nachdem, ob ein Mann oder eine Frau streamt: Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die an der US-amerikanischen Indiana University in Kooperation mit einigen anderen Hochschulen durchgeführt wurde. Wie Kotaku.com berichtet, hingen die Kommentare stark vom Geschlecht des Streamenden ab - so das Ergebnis von Autor Giovanni Ciampaglia und seien Partnern. Bei weiblichen Streamern traten besonders stark die Begriffe "Tits", "Pussy", "Hot", "Cute" und "Smile" auf, bei ihren männlichen Kollegen dominierten dagegen die Worte “Points” “Winner,” “Rank” und “Kills”.Im Jahr 2014 wurden 200 weibliche und männliche Twitch-Kanäle untersucht, von beliebten bis hin zu weniger frequentierten Exemplaren, mit insgesamt über 70 Millionen Chat-Nachrichten. Ciampaglia erklärte dem Magazin Vice Motherboard : "Zuschauer in Streams von Frauen sprachen mehr in objektifizierenden Begriffen ... was die anekdotische Evidenz bestätigt."Angewandt wurden statistische Auswertungsmethoden aus dem Bereich des Maschinellen Lernens, um das Auftreten von bestimmten Wörtern im Chat in Relation zu den Streamern bzw. dem Geschlecht zu setzen, nähere Infos dazu gibt es auf Arvix.org in der Originalquelle im pdf-Format . In der Studie fehlen allerdings weitergehende Analysen oder Unterteilungen (Schubladen), ob z.B. bei Twitch-Streamerinnen die bewusst "tiefere Einblicke" erlauben, häufiger über "Boobs" gechattet wurde oder nicht. In Abgrenzung zu Streamerinnen, die sich gegen solch eine Präsentation entschieden haben.Kotaku erläutert, dass die Streamerin Kaceytron so genannte "Titty Streamer" parodiert und Trolls in ihre Chats einlade; bei ihr hätten sich die Unterhaltungen stark auf Brüste konzentriert. In weniger hervorstechenden Kanälen von Frauen seien oft Wörter über die Moderation gefallen. Das lasse darauf hindeuten, dass Kaceytrons minimale Moderation ein rüderes Verhalten fördere. Die Studie komme außerdem zu dem Schluss, dass das Twitchs Partner-System zur Monetarisierung Streamer dazu bewege, Gender-Stereotypen zu bedienen. Es werde ein Druck aufgebaut, sich auf die Nachfrage der männlichen Zielgruppe auszurichten, welche die Mehrheit der "Kunden" darstellt. Kotaku fordert dazu auf, Vorschläge zu erarbeiten, wie weibliche Streamer eine große Zuschauergemeinde aufbauen könnten, ohne sich der "Belästigung" gegenüber zu öffnen oder mehr nackte Haut zu zeigen.Letztes aktuelles Video: Game Changers