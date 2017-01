Spielkultur: Writers Guild Awards: Uncharted 4, Call of Duty und zwei weitere Spiele als mögliche "Nachfolger" zu Rise of the Tomb Raider nominiert - 4Players.de

Neben Uncharted 4: A Thief's End könnten auch Far Cry Primal, Call of Duty: Infinite Warfare sowie Telltales mobiles Abenteuer Mr. Robot: 1.51 exfiltrati0n die Auszeichnung erhalten.

Uncharted 4 ja, Telltale ja, FarCry Primal schon eher mit Fragezeichen aber ok wenn die Sprachen, wie von Nightfire123456 beschrieben sinnvoll ausgearbeitet sind verstehe ich die Nominierung.Bei CoD IW hört es dann ganz auf: das Spiel ist aus Sicht des Story/ Charakter-Writing so unglaublich schlecht dass schon eine wie auch immer geartete Nominierung einen "Award" in eben dieser Kategorie den gesamten Award ad absurdum führt :roll:Sorry aber es ist leider genau so: ich hab seit CoD4 kein Titel der Serie mehr angefasst, dann IW gespielt und natürlich erst die Kampagne gespielt und auch wenn ich erst echt Lust hatte mal wieder ein CoD zu spielen, musste ich mich dann doch die letzten 3h durch das Spiel "quälen"...Jeder Charakter in diesem Spiel mit lediglich einer einzigen Ausnahme bleibt auf einem Niveau dass sich grob mit "dass ist ein Soldat, der schießt mit seiner Waffe, er macht seinen Job" beschreiben lässt.Lediglich der Roboter, dessen Namen mir leider schon wieder entfallen ist (eventuell Ethen?) hat dieses Niveau leicht überboten.Am aller lächerlichsten aber der Antagonist.So viel vorweg: Ja, es gibt einen Antagonisten. Wieso, warum, Motivation und wer er ist ist dabei aber so unglaublich egal: eine Mülltonne mit einem Gesicht bemalt wäre genau so gut gewesen wie Keith Harrington (nichts gegen Ihn, er ist schon ein guter Schauspieler aber das Charakter/ Story-Writing macht dass leider voll zu nichte).