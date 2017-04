Spielkultur: Triple-A-Titel rechnen sich laut Cliff Bleszinski nur noch mit bekannten Markennamen - 4Players.de

Cliff Bleszinski hat sich auf der Reboot Develop Conference im kroatischen Dubrovnik kritisch zum Geschäftsmodell aufwändiger Triple-A-Spiele geäußert. Wie Dualshockers.com berichtet, verglich er die Entwickler heutiger Großprojekte mit bekannten US-amerikanischen Restaurantketten wie Applebee's, dem Outback Steakhouse oder der Cheesecake Factory. Sie seien weder besonders gut noch schlecht, sondern "quasi einfach nur da". Momentan fühle es sich an, als bekomme der Konsument wieder und wieder die gleichen rund acht Spiele vorgesetzt, welche zwar durchaus Qualität vorweisen könnten, aber hunterte von Millionen Dollar für Produktion und Marketing verschlängen.Da nur bekannte Namen wie Halo bei genügend Kunden ein Nostalgiegefühl oder eine spezifische Erwartung hervorriefen, würde sich das Geschäftmodell auch nur bei solchen Titeln überhaupt noch rechnen - im Gegenzug zu Spielen wie Bioshock Infinite , welche im Verhältnis zur Schaffenszeit nicht genügend Gewinn eingebracht hätten."Alles in allem lässt sich diese Art von Geschäftsmodell nicht weiter aufrechterhalten, es sei denn, du bist eine dieser etablierten Marken oder Firmen wie Activision oder 2K oder ein Sony."Als lohnenswerte Alternative preist Bleszinski "Double-A"-Titel wie Rocket League oder Warframe an: Sie böten dem Spieler ein "Triple-A-Erlebnis", allerdings bewegten sich Preis und Wert bzw. Umfang lediglich im Bereich eines "Double-A"-Spiels. Auch sein kommender Helden-Shooter Lawbreakers falle in diese Kategorie, der Titel soll noch in diesem Jahr für den PC erscheinen. Es gebe zwar Probleme bei der Kapitalbeschaffung für solcherlei Titel. Ein guter Weg sei allerdings, sich an Unternehmen außerhalb der USA wie Tencent oder Nexon zu wenden. Auf Twitch lässt sich der komplette Vortrag von der Reboot übrigens hier anschauen Letztes aktuelles Video: Fundstueck des Monats April Ooops Up