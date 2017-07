Spielkultur: Phil Harrison: Microsoft und Sony vergrößern die Zielgruppe nicht; Nintendo mit Switch schon - 4Players.de

Branchen-Veteran Phil Harrison ist der Ansicht, dass Microsoft und Sony mit ihren Konsolen und Spielen nicht dafür sorgen würden, dass die Nutzerbasis bzw. die Größe des Gesamtpublikums ausgebaut wird. Nintendo würde mit Switch hingegen einen anderen Ansatz verfolgen und versuchen die potenzielle Zielgruppe zu erweitern. Harrison war von 1992 bis 2008 als Führungskraft bei Sony tätig. Es folgten Abstecher bei Atari und Gaikai. 2012 bis 2015 arbeitete er dann bei Microsoft.Phil Harrison sagte beim GameLab-Event in Barcelona in einem Interview mit GameReactor (via Wccftech ): "Ich bin der Ansicht, dass Sony großartige Arbeit geleistet hat, die PlayStation 4 weltweit populär zu machen. Worüber ich mich wundere und was mich vielleicht auch ein bisschen besorgt, ist die Frage, ob sie [Microsoft und Sony] auch den Markt wachsen lassen. Kreieren und investieren sie in neue Inhalte sowie in die Vergrößerung [des Publikums] mit neuen Erfahrungen? Für mich sieht es auf Basis der jüngsten Ankündigungen zumindest so aus, dass sie sich zunehmend der gleichen Art von Core- und Hardcore-Spielern widmen. Wohingegen Nintendo Switch (...) wirklich die Gelegenheit hat, ein breites Publikum anzusprechen. Es wird wirklich interessant sein, wie sich die Marktdynamik in den nächsten drei oder vier Jahren im Konsolenbereich entwickelt."Er fährt fort: "Ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen. Mit zwei Jungs im Alter von sechs und acht Jahren ist die Switch Haus definitiv die Konsole der Wahl in unserem Haus. Mein ältester Sohn spielt viel The Legend of Zelda: Breath of the Wild und zusammen spielen sie viel Mario Kart 8 Deluxe. Ich denke Switch wird für einen längeren Zeitraum die Nummer-Eins-Konsole in unserem Haus sein. Aber mein ältester Sohn spielt auch FIFA und Forza, er widmet sich langsam den fortgeschritteneren Konsolen-Spielen. Und nach wie vor ist der 'Second Screen' von Switch überraschend nützlich, obwohl wir das Glück haben, mehr als nur einen Fernseher in unserem Haus zu haben. Es gibt aber viele Haushalte, für die das nicht gilt. Ich denke, das wird ein großer Vorteil für viele, viele Menschen sein."