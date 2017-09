Spielkultur: Internationale Tagung zum Thema "Kulturgut Computerspiel ..." in Berlin - 4Players.de

Am 14. und 15. September 2017 findet im Roten Rathaus Berlin eine internationale Tagung zum Thema "Kulturgut Computerspiel ..." statt. Die Tagung soll nach den Konsequenzen fragen, die sich aus dem Verständnis von Computerspielen als Kulturgut ergeben. Während die Eröffnungsveranstaltung am 14. September ausschließlich auf Deutsch stattfindet, sind die acht Panels am 15. September so terminiert, dass jeweils ein deutsch- und ein englischsprachiges Panel zeitgleich stattfinden."Nachdem erste gesellschaftliche Debatten um Jugendschutz und das Wirtschaftsgut Computerspiele geführt wurden, rückte zunehmend auch ihre Natur als Kulturgut in den Blick. Das früher in diesem Zusammenhang noch oft benutzte Fragezeichen ist heute weitgehend verschwunden – die Frage nach einem Kulturgut Computerspiel darf als positiv beantwortet gelten. Doch welche Konsequenzen hat es, wenn man Games als Kulturgut ernst nimmt? Welche neuen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verantwortlichkeiten entwickeln sich, wenn man nicht mehr nur von Games als Kinderspielzeug spricht? Welche institutionellen Strukturen müssen gebildet werden, um diesen Teil unseres kulturellen Erbes auch für zukünftige Generationen nachhaltig zugänglich zu machen? Welche neuen ethischen und gesellschaftlichen Verantwortlichkeiten für die Computerspieleindustrie haben technische Entwicklungen wie Virtual Reality oder Kulturfördermodelle zur Folge?""Diesen Fragen möchte die Tagung 'Kulturgut Computerspiel...' nachgehen und sich dabei auf die Aspekte Bewahrung und Zugänglichmachung, Förderung sowie auf ethische Fragestellungen konzentrieren. Dabei sind jene drei Themenstränge mehr miteinander verbunden als dies auf den ersten Blick scheint. So sind doch letztendlich auch die Fragen der Bewahrung und Förderung ebenfalls ethische. Wer würde bezweifeln, dass dem Gedenken an historische Prozesse und Ereignisse eine moralische Komponente innewohnt oder dass jeder Förderentscheidung letztendlich ein kulturelles Werteschema zugrunde liegt? Auch, dass das heute Geförderte sinnvollerweise in Zukunft erhalten wird, stellt eine natürliche Verbindung dieser Themen dar."Das Programm zur "Internationalen Tagung" des Computerspielemuseums Berlin findet ihr hier . Tickets können hier bestellt werden. Das Zweitagesticket kostet 20 Euro.