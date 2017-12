Spielkultur: "Ready Player One" Kinotrailer zur Roman-Verfilmung

syl3r.86 schrieb am 11.12.2017 um 15:17 Uhr

omg, das sieht klasse aus!

bin super heiß auf den film, kanns kaum abwarten.

aber von dem was ich so bishher sehe scheint nen teil vom buch zu fehlen. oder sie packens klugerweise nicht in den trailer. genereell scheints umgeschrieben worden zu sein.

aber das ist ja normal so, das buch 1 zu 1 wäre eh zu lang für einen film.