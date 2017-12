Einzelhändler, die auch alte und wiederaufbereitete Konsolen-Klassiker verkaufen, verzeichneten in dieser Weihnachtssaison einen "Boom" von Anfragen bezüglich des Nintendo 64, dies ist das Ergebnis eines Berichts von Cecilia D'Anastasio ( Kotaku ). Die Autorin befragte in den vergangenen Monaten mehrere Ladenbesitzer, Online-Händler sowie Fachhändler und dabei kam zum Vorschein, dass das Nintendo 64 (plus Zubehör) zu den "heißen Waren" gehörte, besonders bei 25- bis 30-Jährigen, die mit dem System aufwuchsen. Die Käufer möchten sich an ihre Kindheit erinnern und ihr damaliges Erlebnis wiederholen, meinte ein Verkäufer."Wir haben locker über einhundert verkauft", sagte beispielsweise Daniel Mastin (General Manager von "Video Games New York"). Er erklärte weiter, dass sie langsam eine Nachfrage-Verschiebung vom Super Nintendo Entertainment System zu anderen (späteren) Konsolen bemerken würden. Noch im letzten Jahr stand das SNES hoch im Kurs. Deswegen seien auch die Preise von aufpolierten N64-Konsolen von 70 Dollar auf 80 Dollar oder 85 Dollar gestiegen (Preis für Konsole, Kabel und einen Controller). Josh Hamblin (ein Händler aus Portland, Oregon) kaufte vor Weihnachten noch schnell 15 N64-Exemplare für 40 Dollar und verkaufte alle Geräte für den doppelten Preis in nur drei Tagen. Bei anderen Händlern sei die Konsole nur sehr schwer zu bekommen und würde stellenweise über 100 Dollar kosten, auch in New York.Auch Hamblin ist der Ansicht, dass nun die Zeit für das N64 gekommen sei und unter Umständen arbeitet Nintendo bereits an der nächsten Retro-Konsole ( Nintendo Classic Mini: Nintendo 64 ). Im Juli tauchten bereits erste Gerüchte auf ( wir berichteten ).Das Nintendo 64 wurde im Juni 1996 in Japan, im September 1996 in den USA und im März 1997 in Europa veröffentlicht. Die Konsole wurde fast 33 Mio. Mal weltweit verkauft. Zu den bekanntesten Spielen gehören Super Mario 64, The Legend of Zelda: The Ocarina of Time, The Legend of Zelda: Majora's Mask, Donkey Kong 64, Super Smash Bros., Star Fox 64 und GoldenEye 007.Letztes aktuelles Video: Fundstück des Monats Dezember Callstel AR-Pistole