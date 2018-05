Spielkultur: "Irdeto Global Gaming Survey" über Betrug/Cheater in Online-Spielen und mögliche Auswirkungen - 4Players.de

Irdeto, der Mutterkonzern von Denuvo (bekannt für DRM-Systeme), hat ein Umfrageergebnis veröffentlicht, mit der sie herausstellen möchten, welchen Einfluss Betrüger/Cheater in Multiplayer-Spielen haben können - und als wenig überraschende Lösung für das Problem mit den Schummlern wird die Anti-Cheating-Technologie von Denuvo empfohlen. Somit kann dieses Umfrageergebnis eher als Promotion/Werbung/Verkaufsargument für die Produkte von Denuvo angesehen werden, wobei die Datenbasis durchaus plausibel und interessant erscheint.Für die "Irdeto Global Gaming Survey" wurden 9.436 Personen über 18 Jahren in China, Deutschland, Japan, Südkorea, Großbritannien und den USA vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut YouGov befragt. 5.911 Personen wurden als "Gamer" klassifiziert. Laut dem Ergebnis wurde das Multiplayer-Spielerlebnis von 60 Prozent der befragten Spieler durch "mehrmaliges Betrügen anderer Spieler" negativ beeinflusst. Das Umfrageergebnis soll ebenfalls zeigen, dass von Cheatern betroffene Online-Spieler weniger Ingame-Inhalte kaufen und sogar aufhören werden, das betreffende Spiel zu spielen, wenn sie das Gefühl haben, dass andere Spieler durch Betrug einen unfairen Vorteil erlangen können. 77 Prozent der Online-Spieler "wollen wahrscheinlich aufhören" (nicht sicher), ein Multiplayer-Spiel online zu spielen, wenn sie glauben, dass andere Spieler betrügen. 48 Prozent der Online-Spieler werden infolgedessen "wahrscheinlich weniger Inhalte" im Spiel kaufen, heißt es weiter. 12 Prozent der befragten Online-Spieler, die Multiplayer-Spiele spielen, gaben an, dass ihre Multiplayer-Gaming-Erfahrungen noch nie durch Cheater negativ beeinflusst wurden. Acht Prozent wiederum gaben an, dass sie immer betroffen waren."Es ist daher nicht verwunderlich, dass 76% der Online-Spieler der Meinung sind, dass es wichtig ist, dass Multiplayer-Spiele online gegen andere Spieler abgesichert sind, die sich durch Betrug einen unfairen Vorteil verschaffen", ist dem Bericht zu entnehmen, bevor die Anti-Cheating-Technologie von Denuvo als Problemlösungsstrategie präsentiert wird. Die "Irdeto Global Gaming Survey" kann online hier (Kurzform) oder hier (Langfassung) abgerufen werden.