Spielkultur: Umfrageergebnis: Viele Eltern von jungen Kindern achten nicht auf Altersfreigabe von Videospielen - 4Players.de

Die Betreiber der Webseite Childcare.co.uk (britisches Online-Portal zum Thema Kinderbetreuung ) haben auf ihrer eigenen Plattform mehr als 2.000 Eltern zum Thema Videospiele und Alterseinstufungen befragt. Dabei wurde festgestellt, dass mehr als die Hälfte der Eltern ihren Kindern das Spielen von Videospielen, die ab 18 Jahren freigegeben sind, ohne Aufsicht oder Kenntnis des Spiels erlauben. Im Gegensatz dazu gaben nur 18 Prozent an, dass sie zehn bis 14-Jährige einen Film sehen lassen würden, der ab 18 Jahren freigegeben ist. Außerdem gab mehr als vier Fünftel (86%) der Eltern zu, dass sie sich nicht an Altersbeschränkungen für Videospiele halten würden - verglichen mit nur einem Viertel (23%), die sagten, dass sie sich nicht an Altersbeschränkungen für Filme halten würden."Interessant ist, dass die überwiegende Mehrheit der Eltern die Altersfreigabe von Filmen befolgt, aber wenn es um Videospiele geht, sind sie wahrscheinlich nicht so streng. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Kinder leicht zu beeindrucken sind; wenn sie Verhalten oder Sprache in einem Videospiel oder Film sehen, können sie das nachahmen", sagte Richard Conway, Gründer von Childcare.co.uk.Fast die Hälfte (43%) der Eltern haben, seitdem ihre Kinder Computer- und Videospiele für Erwachsene spielen, eine negative Veränderung im Verhalten ihres Kindes festgestellt, und fast ein Viertel (22%) der 2.171 Befragten gaben an, dass ihre Kinder seit dem Spielen dieser Spiele eine negative oder beleidigende Sprache verstehen und verwenden würden. Mehr als vier Fünftel (86%) der Eltern glauben nicht, dass Spiele das Verhalten oder die Lebenseinstellung ihres Kindes beeinflussen. Mehr als die Hälfte (62%) geben jedoch zu, dass sie versucht haben, ihren Kindern die Spiele wegzunehmen, gaben sie aber kurz darauf aufgrund von Wutausbrüchen wieder zurück. Fast die Hälfte (48%) der befragten Eltern befürchten, dass ihr Kind von Videospielen abhängig sein könnte.Fast drei Viertel (72%) der Befragten (n=2.171) waren Mütter. Die Befragten waren Eltern von Kindern im Alter von 5 bis 16 Jahren (53% Jungen und 47% Mädchen). Konkretere Angaben zur Umfrage wurden nicht veröffentlicht.Letztes aktuelles Video: Fundstück des Monats Juli Soccer Station