Spielkultur: Aus Scrabble wird Buchstaben-YOLO (nur in Deutschland) - 4Players.de

Mattel Deutschland wird den Spiele-Klassiker Scrabble in Deutschland zum 70. Jubiläum umbenennen und mit "Begriffen aus dem Jugendjargon" aufwerten. Das Brettspiel wird fortan "Buchstaben-YOLO" (Jugendsprache; kurz für: "You Only Live Once" bzw. "Du lebst nur einmal") heißen.Anne Polsak, Unternehmenskommunikation bei Mattel Deutschland, versucht die Namensänderung folgendermaßen zu kommentieren: "Sprache ist wandelbar! Heutzutage wird in der Gesellschaft teilweise ganz anders gesprochen als noch vor 70 Jahren und das liegt nicht zuletzt an den vielzähligen Jugendlichen mit ihren kreativen Wortkreationen. Als Herausgeber von Scrabble beobachten wir diese Entwicklungen natürlich mehr denn je und haben uns letztlich dazu entschlossen, zeitgemäß zu agieren und vielleicht den ein oder anderen der Generation Y von der Spielekonsole zurück zum Säckchen mit den Buchstaben zu holen."In der Pressemitteilung , die kein verspäteter Aprilscherz ist, heißt es: "Die Sensation auf dem Spielbrett überrascht daher pünktlich zum großen Jubiläum mit vielen neuen Begriffen aus dem Jugendjargon. Trotz einiger Erneuerungen ändert sich eines aber auch bei Buchstaben-YOLO nicht: Wer die besten Wörter legt, bekommt die Punkte. Das Gesicht der neuen Kampagne ist übrigens Rapper und Wortakrobat MC Fitti (...) Der erste Schwung Spiele im neuen Design soll in den nächsten Tagen den Handel erreichen."