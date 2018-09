Spielkultur: "Bowsette" und "Boosette" erobert das Internet - 4Players.de

The Super Crown's some spicy new Mario lore pic.twitter.com/7DQe6UXvLQ — haniwa (@ayyk92) 19. September 2018

And there now I've officially jumped on the bandwagon. #bowsette pic.twitter.com/dO6DR8xxWH — 2018: Year of the Lili (@lilirulu) 23. September 2018

In den vergangenen Tagen erlebte "Bowsette" (eine weibliche Version von Bowser) einen ziemlichen Hype im Internet, vor allem in Japan setzte sich "Bowsette" an die Trendspitze der sozialen Medien. Mittlerweile sind ber 1.400 verschiedene Zeichnungen zu diesem Charakter aufgetaucht. Sogar der Aktienkurs von Nintendo soll durch den Bowsette-Hype angekurbelt worden sein ( Quelle ). Auch ein Videoportal mit pornographischen Inhalten schrieb in einer Pressemitteilung, dass die Suchanfragen fr "Bowsette" am Montag um 2.900 Prozent und am Dienstag um 5.849 Prozent gestiegen seien ...Doch was hat es damit auf sich? Grundstein fr das Internet-Phnomen legte der Twitter-Nutzer "Haniwa", der einen kurzen Comic rund um die "Super Krone" verffentlicht hatte. Die "Super Krone" ist ein neues Power-Up aus New Super Mario Bros. U Deluxe fr Switch. Mit eben dieser "Super Krone" verwandelte sich Toadette in Peachette ( Bild ), die ein bisschen an Prinzessin Peach erinnert. Dieses Power-Up nahm "Haniwa" als Vorlage und dachte sich ein alternatives Ende von Super Mario Odyssey aus, in dem Prinzessin Peach sowohl Bowser als auch Mario den Laufpass gibt. Als Reaktion auf die Ablehnung setzt Bowser die "Super Krone" auf und verwandelt sich in Prinzessin Bowsette - eine weibliche Version von Bowser, mit der Mario dann ausgeht. Und auf diesen Comic folgten zahllose weitere Ideen und Konzeptzeichnungen zu diesem neuen Charakter.Mittlerweile wurden noch weitere Alternativversionen von Charakteren aus dem Mario-Universum gezeichnet, wobei sich gerade "Boosette" (Queen Boo auf Basis von King Boo) hoher Beliebtheit erfreut.Vor kurzem hatte die japanische Website J-Cast via Kotaku bei Nintendo eine Stellungnahme zu den Fan-Kreationen erbeten. Die Antwort: "Hinsichtlich der Dinge, die online verffentlicht wurden, mchten wir auf einen Kommentar verzichten."