Spielkultur: Brandon Sanderson (Autor von Mistborn) über CD Projekt Red, Buch-Adaptionen und den Witcher-Traum - 4Players.de

Der ursprüngliche Schöpfer des Hexers, Autor Andrzej Sapkowski, forderte jüngst 60 Millionen Zloty (ca. 14 Mio. Euro) an zusätzlichen Lizenzgebühren für die "Witcher-Nutzung" ( wir berichteten ). In diese Geschichte hat sich nun Brandon Sanderson eingemischt - ebenfalls ein Autor von Fantasy-Literatur; bekannt für die Mistborn-Reihe (dt. Nebelgeboren) und den Abschluss des Rad-der-Zeit-Zyklus von Robert Jordan.In einem Beitrag bei Reddit schrieb er, dass er es ernsthaft in Erwägung ziehen würde, CD Projekt Red die Rechte an Mistborn kostenlos zu überlassen. Er ließ durchblicken, dass solch gelungene und erfolgreiche Spiele-Umsetzungen auch für das ganze Genre an sich wichtig seien und die Nutzer der Spiele-Umsetzungen auch auf die dahinterliegenden Werke aufmerksam werden könnten.Brandon Sanderson: "Ich las diese Drohung gestern Nacht gegen 3:00 Uhr und war WIRKLICH kurz davor zu schreiben: 'Sehr geehrtes CD-Projekt-Team. Ihr könnt die Mistborn-Rechte haben, wenn ihr wollt ....' Aber es sah so aus, als würde der Thread explodieren, und ich wollte WIRKLICH nicht mit mehreren hundert Antworten in meinem Posteingang aufwachen. (...) Im Ernst, ich würde gerne etwas mit CDPR machen. Sie haben mit Abstand die besten Buch-zu-Videospiel-Adaptionen aller Zeiten geschaffen. Es ist so eine Sache, die den Rest unter uns geifern lässt - wenn auch aus dem einfachen Grund, dass das gesamte Genre (Bücher, Filme und Spiele) von etwas Hochwertigem wie den Witcher-Spielen auf dem Markt profitiert.""Ich würde es ernsthaft in Erwägung ziehen, CD Project Red die Rechte an meinen Büchern kostenlos zu geben, denn die kulturelle Gesamtwirkung, die eine großartige Story-Adaption haben kann, ist enorm. Obwohl.... ich vermute, dass sie mit selbstgefälligen Fantasy-Autoren fertig sind und wahrscheinlich mehr daran interessiert sind, ihre eigenen neuen geistigen Eigentümer zu erstellen."Im Anschluss an diesen Beitrag nahm Diskussion weiter an Fahrt auf und Sanderson erklärte in einem weiteren Posting bei Reddit seine ursprüngliche Intentionen etwas genauer. Er hob dabei hervor, wie wichtig und aufwändig solch "gute Spiel-Adaptionen" von Büchern seien und wie groß das Risiko für die Spiele-Studios selbst sei.Brandon Sanderson: "Ich schätze die Flut von Begeisterung und freundlichen Worten in diesem Thread, aber lasst uns den Titel ein wenig umformulieren. Zu sagen, dass ich darüber nachdenke, ihnen die Rechte kostenlos zu geben, bedeutet, dass ich diese Option habe. Ich habe nicht mit CDPR gesprochen (obwohl ich mehrmals darüber nachgedacht habe, ihnen eine E-Mail zu schicken und zu sehen, ob sie bereit wären, sich das nächste Mal zu treffen, wenn ich in der Gegend bin). Ich bin nicht in der Lage, ihnen etwas anzubieten. Teil des Grundes, den ich nicht in diesem anderen Thread bekannt gab, bis ich herbeigerufen wurde, war, dass ich nicht als anmaßend wegkommen wollte.Aber.... ich habe den Originalartikel gelesen und denke: 'Mann, ist Sapkowski verrückt? Ich würde praktisch töten, um eine so hochwertige Adaption meiner Arbeit zu haben.' Wenn du mir auf magische Weise die Chance geben würdest, eine Adaption auf dem Niveau von The Witcher zu bekommen - aber ohne Bezahlung für mich - würde ich das im Handumdrehen machen. Ich möchte viel lieber, dass [die Umsetzung] gut sein wird (oder zumindest in den Händen von jemandem, der geschickt und leidenschaftlich ist), als auf großes Geld im Voraus zu setzen, mit einem Risiko einer schlechteren Qualität [der Adaption].Bitte stoßt CDPR nicht auf diese Sache und belästigt sie nicht zu sehr damit. Ich habe einige Diskussionen mit denen geführt, die Videospielunternehmen leiten, und ich kenne einige der Belastungen, die ihnen auferlegt werden. Wenn bei einem Buch, das ich schreibe, etwas schief geht und es scheitert, dann bin ich der Einzige, der leidet. Aber Videospielunternehmen arbeiten jahrelang mit knappen Margen und nutzen die Leidenschaft und Begeisterung von Hunderten, um ein Spiel zu entwickeln. Sie müssen ihre Projekte SEHR sorgfältig auswählen, denn ein Flop hat enorme Auswirkungen auf alle ihre Mitarbeiter.Ich werde weiterhin nach einer guten Videospieladaption von Mistborn und/oder Stormlight suchen - auch weil ich sie selbst spielen möchte. Aber der richtige Weg für mich ist, mich weiterhin mit Unternehmen zu treffen, mit ihnen zu sprechen und mehr über ihr Geschäft zu erfahren. Ich wollte keinen Thread über einen anderen Autor kapern, um dies zu tun, und ich fühle mich ein wenig schlecht, dass dieser explodierte wie er es tat."