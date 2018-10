Spielkultur: Die Preisträger der ersten "Central and Eastern European Game Awards" - 4Players.de

Visual: Chuchel von Amanita Design

Audio: Ruiner von Reikon Games

Design: Frostpunk von 11 bit studios

Narrative: Kingdom Come: Deliverance von Warhorse Studios

Technology: Beat Saber von Beat Games

Hidden Gem: Attentat 1942 von Charles University and Czech Academy of Sciences

Best Mobile Game: G30 von Ivan Kovalev

China's Pick for Best Game: Frostpunk von 11 bit studios

Best Game: Frostpunk von 11 bit studios

In den vergangenen Tagen fand in der "Earth Hall" der Internationalen Messe Posen die Verleihung der ersten "Central and Eastern European Game Awards" (CEEGA) statt. Bei der Preisverleihung werden "die besten Spiele" in den Kategorien Grafik, Audio, Design, Erzählung, Technologie, "verstecktes Juwel", bestes Handyspiel und bestes Spiel prämiert.Die Auszeichnungen werden von 16 Organisationen aus Mittel- und Osteuropa vergeben. Das Hauptziel dieser Initiative ist es, jährlich die "besten Videospiele" aus dieser Region auszuzeichnen und zu fördern. Die CEEGA-Zeremonie fand während der Poznan Game Arena und Game Industry Conference statt.Die ersten Preisträger sind: