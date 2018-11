Spielkultur: Mehrtägiger Vorabzugang ist ein effektiver Anreiz und steigert die Umsätze mit Spezial-Editionen - 4Players.de

Immer mehr Spiele werden mit alternativen und teureren Spezial-Editionen angeboten, die dem Käufer einen Vorabzugang zu dem Spiel versprechen, wie zum Beispiel bei Shadow of the Tomb Raider, Forza Horizon 4, Assassin's Creed Odyssey, Hitman 2, Battlefield 5, FIFA 19 und NBA 2K19. Dieser Trend hat sich vor allem in den letzten Wochen bemerkbar gemacht. Demnach gibt es auch zwei Veröffentlichungstermine für das Spiel - einen Termin für die Standard Version und einen Termin für die Special Edition."Die Publisher sagen, dass ein frühzeitiger Zugang den Umsatz von Special Edition Games steigert", heißt es. Gegenüber GamesIndustry.biz haben einige Publisher, die anonym bleiben wollen, bestätigt, dass ihre Spieler bereit seien, mehr zu zahlen, um das Spiel ein paar Tage früher zu bekommen. Der "frühe Zugang" als digitaler Anreiz für diese Edition soll die Fans dazu animieren, mehr zu bezahlen und anscheinend erweist sich dieses Konzept als effektiv.Diese Angebote mit "frühem Zugang" wurden auch auf physische Einzelhändler ausgedehnt (zumindest einige von ihnen). So wurden beim britischen und spanischen Einzelhändler GAME die "frühen Versionen" von Titeln wie Hitman 2 und Battlefield 5 im Laden verkauft.Martyn Gibbs (CEO von GAME) sagte über den Vorabzugang als Anreiz: "Ja, es [erweist sich als effektiv]. Wir sind ein wesentlicher Teil davon. Einige dieser Spiele waren aus Sicht des Einzelhandels exklusiv bei uns und es gab den Wunsch [einiger Spieler], dass diese Spiele ein wenig früher erscheinen. Ich glaube nicht, dass es etwas ist, das wir weit ausdehnen wollen, denn es schafft Unsicherheit in Bezug auf die Veröffentlichungsdaten. Aber die Studien, die wir durchgeführt haben, und die [Spiele mit Vorabzugang], die wir bisher in diesem Jahr gestartet haben, haben wirklich gut funktioniert."Ein mittelgroßer Publisher teilte GamesIndustry.biz mit, dass er ein Auge auf dieses Konzept geworfen habe und das nächste Spiel zweifelsohne mit Versionen mit einem Vorabzugang erscheinen werde. "Ich erwarte, dass die Anzahl der doppelten Veröffentlichungstermine im nächsten Jahr steigen werden", wird der Unternehmenssprecher zitiert.