Spielkultur: Rapper "Soulja Boy" bringt eigene Retro-Konsolen heraus - 4Players.de

Youtuber und Ramsch-Konsolen-Spezialist Stuart Ashen bestätigte auf Twitter, dass es sich beim Handheld um den "Revo K101" handle, in dem laut Werbung über 3000 Spiele bereits eingebaut sind (u.a. vom Neo Geo, GBA, GBC, SNES, Mega Drive - und so genannte "SouljaGames", was auch immer das sein mag). Solche Geräte sind vor allem in Direkt-Import-Shops aus China erhältlich, SouljaBoy verlangt mit rund 100 Dollar allerdings deutlich mehr dafür als Hersteller Anbernic auf Amazon.com (rund 60 Dollar).