Spielkultur: "GameBook" mit Bildschirm und Konsolenschacht soll PS4 und Xbox One mobil machen - 4Players.de

Das Stuttgarter Startup CaseGaming von Maik Berthold entwickelt momentan eine Art "Konsolenlaptop", der per Kickstarter-Unterstützung realisiert werden soll. Das "GameBook" bietet in einem Schacht Platz für eine PS4 oder eine Xbox One, die mit diversen Riemen festgeschnallt wird. Ein Bildschirm für mobiles Spielen ist gleich eingebaut. Zur offiziellen Website geht es hier.



"Über Kickstarter will das Team dafür bis zum 4. Januar 2019 mindestens 40.000 Euro sammeln und das Gerät bei Erfolg bis Ende 2019 ausliefern. Das GameBook wird in zwei Größen (18.4” und 23.8”) erhältlich sein und über HDMI- und USB-Anschlüsse verfügen. Alle Versionen beinhalten zwei Lautsprecher und das Design des Cases lässt sich personalisieren. Der Prototyp des GameBooks wurde bereits auf der Internationalen Fachmesse iena mit der Medaille für wertvolle Erfindungen und marktreife Entwicklungen ausgezeichnet und soll nach erfolgreicher Finanzierung in Serienproduktion gehen. Bei Kickstarter ist das GameBook bereits ab 329 Euro erhältlich. (...) Beide Varianten gibt es den technischen Möglichkeiten der Spielekonsolen entsprechend sowohl mit Full HD (1.920 * 1280 Bildpunkte) als auch mit Ultra HD (3.840 * 2.160 Bildpunkte) Auflösung."