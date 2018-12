Spielkultur: Retro-Konsolen von "Soulja Boy" sind vom Markt verschwunden; Rapper hatte "keine Wahl" - 4Players.de

Vor Weihnachten hatte der Rapper "Soulja Boy" (DeAndre Cortez Way) zwei Spiele-Konsolen veröffentlicht. Die stationäre "SouljaGame Console" und der "SouljaGame Handheld" entpuppten sich als umgelabelte Budget-Konsolen mit Emulator und vorinstallierten Spielen ( wir berichteten ). Die Qualität der Hardware und der emulierten Spiele sollen ziemlich miserabel gewesen sein."Soulja Boy" beteuerte mehrfach, dass bei seinen Konsolen alles mit rechten Dingen zuging, gerade in Hinblick auf die Lizenzen der Spiele. In einer Reihe mittlerweile gelöschter Tweets schrieb der Rapper, dass er einen Haufen Geld mit den Konsolen machen werde und jeder, der denken würde, Nintendo würde ihn verklagen, sei "zurückgeblieben". Seine Konsole würde auf dem Markt bleiben, meinte er.Kurz darauf wurden alle Produkte, Bilder und Hinweise auf die SouljaGame-Konsolen aus dem Shop von "Soulja Boy" sowie von seinem Twitter-Account entfernt. Als er gefragt wurde, was passiert sei, schrieb er kleinlaut via Twitter, dass er "keine Wahl hatte" und sich fügen musste.Was genau passiert ist, ist unklar, aber es kann davon ausgegangen werden, dass ein Hersteller mit einer schnellen Unterlassungsklage auf die Urheberrechtsverletzung reagiert hat. Es wird vermutet, dass die Klage von Nintendo kam. In den Kommentaren machen sich die Twitter-Nutzer derweil über "Soulja Boy" und sein Gehabe lustig.