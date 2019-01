Spielkultur: Hellpoint-Entwickler: Next-Generation-Konsolen mit Disk-Laufwerken; Cartridges als Alternative - 4Players.de

In der nächsten Konsolen-Generation wird es sowohl Geräte mit als auch ohne Disk-Laufwerk geben, dieser Ansicht ist Marc-André Jutras (Technical Director von Cradle Games; Hellpoint). Jutras sagte in einem Interview mit Gamingbolt , dass nicht nur die eingeschränkte Verfügbarkeit des Internets und die nötige Bandbreite problematisch sein könnten, sondern auch etablierte Einzelhandelsstrukturen wie GameSpot, die seiner Ansicht nach keine Konsolen ohne Disk-Laufwerk verkaufen würden, weil sie dafür keine Spiele verkaufen könnten.Jutras: "Ich denke, es wird [in der nächsten Generation] Konsolen ohne Disk-Laufwerk geben, aber ich schätze auch, dass es in der nächsten Generation weiterhin Konsolen-Varianten mit Disks geben wird. Es gibt mehrere Gründe: Nicht jeder hat Internet und wenn man Internet hat, hat man vielleicht nicht genug Bandbreite, um 80 GB pro Spiel herunterzuladen. Spiele aus der aktuellen Generation sind riesig. Nicht jeder kann es sich leisten, ein Spiel und seine Patches herunterzuladen, es gibt immer noch Internet-Provider, die Bandbreitenobergrenzen haben. Und wenn wir hier Bandbreitenprobleme haben [Québec in Kanada], dann können sie sich vorstellen, dass es in anderen Ländern schlimmer sein könnte.""Das zweite Problem, das ich sehe, ist, dass, wenn man eine Konsole ohne Disk-Laufwerk anbietet, warum sollte GameStop diese Konsole überhaupt verkaufen? Der ganze Markt für sie besteht darin, dass sie Spiele mit Gewinn verkaufen. Also sagt man ziemlich genau: 'Hey, verkauf unsere Konsole, die dir keinen Gewinn bringt und verkaufe keine Spiele.' Ich glaube also nicht, dass Disks in der Generation verschwinden werden."Außerdem merkte er an, dass die Ladezeiten von Spielen auf Blu-Ray-Disks in dieser Generation störend lang wären. Er würde gerne mehr Spiele auf Cartridges oder USB-Sticks haben. Die Speicherkapazität solcher Flash-Medien sieht er nicht als Problem an, schließlich müsse man nur betrachten, wie die Speicherkapazität dieser Medien in den vergangenen zwei Jahren gestiegen sei.Jutras: "Aber eine Sache, die ich gerne sehen würde, hat mit den Blu-Rays und ihren Problemen zu tun, denn sie laden zu langsam. Deswegen gab es in der letzten Konsolen-Generation viele Spiele mit langen Ladezeiten und deshalb mussten viele Spiele installiert werden. (…) Eine Sache, die ich gerne sehen würde, ist, dass manche Spiele auf Cartridges oder USB-Sticks angeboten werden. Wenn wir Entwickler versuchen, ein Spiel auf eine Disk zu bringen, dann haben wir so ziemlich immer das gleiche Problem, und zwar man hat sein Spiel nicht zwei Monate vorher fertig, so dass man es auf die Disk pressen kann. Ich denke, das Problem ist bei einer Disk, einem USB-Stick oder einer Cartridge so ziemlich gleich. Mir ist bekannt, dass das Pressen von Blu-Rays Zeit braucht, wenn man es richtig machen möchte. Das Flashen eines USB-Sticks mit einem vorhandenen Image ist dagegen viel schneller. (...) Die Switch kam vor fast zwei Jahren heraus. Die Zeit vergeht so schnell! Aber wenn man es sich genau ansieht, ist es verrückt, wie die Speicherkapazität [der Cartridges] in den letzten zwei Jahren explodiert ist."