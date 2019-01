Spielkultur: Soulja Boy verkauft den "SouljaGame Handheld"; Abklatsch der PS Vita (Design) mit PSP-Technik - 4Players.de

Soulja Boy hat wieder zugeschlagen und verkauft in seinem Online-Shop nun den "SouljaGame Handheld". Der Handheld wirkt wie ein Nachbau/Abklatsch der PlayStation Vita (Design) mit Technik auf Höhe der PlayStation Portable aus dem Jahr 2004/2005. Das Gerät wird aktuell für 99,99 Dollar verkauft. Die "unverbindliche Preisempfehlung" liegt bei 200 Dollar. Bei Alibaba wurde exakt das gleiche Gerät für knapp 42 Dollar angeboten.Der Handheld bietet ein 4,3 Zoll großes "HD-Display" im 16:9-Format mit der Auflösung 480x272. Die PSP verfügte über die gleiche Auflösung. Das Gerät hat 8 GB Speicher, eine eingebaute Kamera und kann an einen Fernseher angeschlossen werden. Außerdem kann man im "Multi-Task-Modus" gleichzeitig Musik hören und ein "e-Book anschauen". Auf einem Produktbild im Shop ist sogar das illustrative Bild eines Rennspiels falschherum auf den Handheld-Bildschirm platziert worden. Der Produktbeschreibung lässt sich nicht entnehmen, welche Spiele vorinstalliert oder überhaupt verfügbar sind.(Bildquelle: Online-Shop von Soulja Boy)Soulja Boy bietet in seinem Shop diverse Nachbau-Produkte von Apple AirPods, Apple Watch und chinesische Smartphones/Tablets an. Im Dezember 2018 hatte er bereits die stationäre "SouljaGame Console" und den "SouljaGame Handheld" angeboten, die sich als umgelabelte Budget-Konsolen mit Emulator und vorinstallierten Spielen ohne Lizenz entpuppten. Kurze Zeit später verschwanden die Geräte spurlos, höchstwahrscheinlich aufgrund einer Unterlassungsklage von Nintendo ( wir berichteten ). Es bleibt abzuwarten, wann und ob sich Sony einschalten wird (aufgrund des Vita-Designs).