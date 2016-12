DICE Awards: Todd Howard wird Mitgleid der Hall of Fame - 4Players.de

Todd Howard wird im Rahmen der kommenden DICE Awards in die Hall of Fame gehoben werden, wie die Academy of Interactive Arts & Sciences auf ihrer Webseite mitteilt (via Develop ). "Howard war federführend am kreativen Erschaffen und Ausbau geliebter Serien wie The Elder Scrolls und Fallout beteiligt, die in den vergangenen Jahren mehrere DICE-Awards erhalten haben", so die offizielle Mitteilung. "Die Größe dieser offenen Welten, die Vielfalt ihrer Questserien und ihre zahllosen Charaktere haben dafür gesorgt, dass jeder Spieler sein eigenes Abenteuer erleben konnte."Am 23. Februar des kommenden Jahres wird Howard die Auszeichnung von Bethesdas Vizepräsident für PR und Marketing Pete Hines während des DICE Summit 2017 verliehen. Vor ihm traten u.a. bereit Hideo Kojima, Tim Sweeney (Epic Games) sowie Dan Houser und Sam Houser (beide Rockstar Games) in die Hall of Fame ein.