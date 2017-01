DICE Awards: Uncharted 4, Battlefield 1 und Pokémon GO könnten Spiel des Jahres werden - 4Players.de

Die Academy of Interactive Arts & Sciences (AIAS) hat bekannt gegeben , welche Spiele im Rahmen der 20. DICE Awards in insgesamt 24 Kategorien ausgezeichnet werden sollen. Die Mitglieder der Academy können etwa Uncharted 4: A Thief's End Inside oder Pokémon GO zum Spiel des Jahres küren. Sämtliche Nominierungen führt die AIAS in einer Übersicht auf.In zwei neuen Kategorien werden zudem zum ersten Mal das beste Spiel der Immersive Reality sowie die eindrucksvollste technische Leistung in diesem Bereich ausgezeichnet. Als Kandidaten dürften vor allem Virtual-Reality-Titel in Frage kommen - die Nominierungen sollen in Kürze bekanntgegeben werden.Bereits im Vorfeld meldete die AIAS außerdem, dass Todd Howard (The-Elder-Scrolls-Serie) für seine bisherigen Leistungen geehrt und in die Hall of Fame aufgenommen werden soll (wir berichteten ).Die Gewinner werden am 23. Februar während der Zeremonie in Las Vegas veröffentlicht. Die dreistündige Veranstaltung beginnt in Deutschland am 24. Februar, um 4:30 Uhr und wird live auf Twitch übertragen.