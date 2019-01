D.I.C.E. Awards: Spiel des Jahres kann God of War, Into the Breach, Spider-Man, RDR 2 oder Obra Dinn werden - 4Players.de

God of War

Die Academy of Interactive Arts & Sciences (AIAS) hat die Nominierungen für die diesjährigen D.I.C.E. Awards bekannt gegeben. Die gerne als "Oscars der Spielebranche" bezeichnete Auszeichnung wird zum 22. Mal im Rahmen des D.I.C.E. Summits (Design, Innovate, Communicate, Entertain; #DICE19) am 13. Februar 2019 verliehen; hierzulande: 14. Februar 2019 um 5:00 Uhr. Die nominierten Spiele wurden von diversen "Expertengruppen" festgelegt. Ab jetzt dürfen die Mitglieder der Academy of Interactive Arts & Sciences über die Gewinner entscheiden.Die Auszeichnung "Spiel des Jahres" können God of War Red Dead Redemption 2 oder Return of the Obra Dinn gewinnen.Die meisten Nominierungen (ein Dutzend) konnte God of War für sich verbuchen. Marvel's Spider-Man wurde für elf Auszeichnungen nominiert. Red Dead Redemption 2 kann maximal acht Preise erhalten. Return of the Obra Dinn wurde sechsmal nominiert. Jeweils vier Nominierungen entfielen auf Astro Bot Rescue Mission, Detroit: Become Human, Florence und Into the Breach. In diesem Jahr wird Bonnie Ross, Microsoft Corporate Vice President und Head of 343 Industries, in die Hall of Fame aufgenommen.