Tomb Raider 4: The Last Revelation: HD-Fan-Remake in der Mache - 4Players.de

Sid6581 hat geschrieben: Sowas muss man wenn dann ganz neu machen, so wie Tomb Raider Anniversary. Texturmods bringen nur was, wenn das Spiel vergleichsweise neu ist wie Skyrim. Alles, was 3D-mäßig bis Anfang/Mitte der 2000er erschienen ist, ist inzwischen leider recht ungenießbar.

NewRaven hat geschrieben: Wenn die Meshes völlig veraltet aussehen, hilft bei einem solchen Spiel halt auch die detaillierteste Textur in egal was für einer Auflösung nicht viel.

Nice, würde ich auf jeden Fall zocken. Wie ich sehe haben Lara nochmal anders überarbeitet, es gab ja schon nette Modelle, die sich an der Anniversary Fassung orientierten. Mir gefällts, dass sie den Look der klassischen Lara verwenden, die man so nur auf dem Cover kennt.Sehe ich anders, vor allem Tomb Raider hat eine recht zeitlose Optik und skaliert ganz gut mit hoher Auflösung, da gibt es deutlich schlimmere Beispiele, vor allem Spiele mit der ollen Quake 3 Engine sind unerträglich. Man kann nicht alles in einen Topf werfen, man schaue sich Pillars of Eternity an, dass sogar heute noch Spiele im Oldschool look daherkommen. Gegen ein richtiges Remake hätte ich aber auch nichts einzuwenden. Anniversary war großartig und das letzte ausgezeichnete Tomb Raider.Tomb Raider besteht sogar aus ziemlich hoch auflösenden TGAs. Über den Editor kommt man auch da ran, von daher ist schon was möglich. Ein Fanremake mit UE4 in der Umgebung wäre vielleicht zu merkwürdig was die Optik angeht xD.