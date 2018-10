Shenmue: Gerücht: Sega hat an vollständigen Remakes von Shenmue und Shenmue 2 gearbeitet - 4Players.de

Sega hat an einem (vollständigen) Remake von Shenmue und möglicherweise auch an einem Remake von Shenmue 2 gearbeitet, dies ist einem Bericht bei Digital Foundry zu entnehmen. Laut den Angaben befand sich das Remake seit geraumer Zeit in Entwicklung, bevor es aufgrund von Budgetknappheit und Verzögerungen bei der Entwicklung ad acta gelegt wurde.Im Gegensatz zur überarbeiteten Version von Shenmue I & II , die Anfang des Jahres veröffentlicht wurde, enthielt diese Version von Shenmue deutliche Rendering-Verbesserungen, komplexere Schatten, Texturen mit höherer Auflösung, Vegetation mit höherer Komplexitätsgeometrie, 3D-Objekte für zuvor flach strukturierte Elemente (Dachziegel oder Zaunpfosten), Umgebungsverdeckung (Ambient Occlusion), aktualisierte Charakter-Modelle und mehr. Das Team, das Shenmue I & II entwickelt hat, soll ebenfalls an dem Remake gearbeitet haben. Das folgende Video erlaubt einen Blick auf die Unterschiede. Vergleichsbilder (Shenmue I & II vs. eingestelltes Remake) findet ihr bei Digital Foundry Die Autoren haben Sega um einen Kommentar gebeten, aber noch keine Antwort erhalten. Zudem wird geschätzt, dass "dieses Video nur die Spitze des Eisbergs darstellt und dass eine beträchtliche Menge an fortgeschritteneren Entwicklungsarbeiten bereits abgeschlossen wurde".