Letztes aktuelles Video: Trailer der iOS- und Android-Versionen



Die in Japan seit März erhältliche Smartphone-Version von Valkyrie Profile: Lenneth ist inzwischen auch im hiesigen App Store sowie auf dem lokalen Google Play verfügbar. Das hat Square Enix bekannt gemacht und im gleichen Zug den nachfolgenden Trailer veröffentlicht. Screenshots der Umsetzung findet ihr in unserer Galerie Lenneth ist eine ursprünglich für PSP erschienene Neuauflage des PlayStation-Titels Valkyrie Profile. Die Umsetzung für aktuelle mobile Plattformen wurde erweitert und bietet automatisches Speichern sowie eine an Touchscreens angepasste Benutzeroberfläche. Wahlweise kann man die Kämpfe zudem automatisch ablaufen lassen.