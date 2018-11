Hellgate: London: Einzelspieler-Variante auf Basis von Hellgate: Tokyo bei Steam veröffentlicht - 4Players.de

Screenshot - Hellgate: London (PC) Screenshot - Hellgate: London (PC) Screenshot - Hellgate: London (PC) Screenshot - Hellgate: London (PC) Screenshot - Hellgate: London (PC) Screenshot - Hellgate: London (PC) Screenshot - Hellgate: London (PC) Screenshot - Hellgate: London (PC) Screenshot - Hellgate: London (PC)

T3Entertainment und HanbitSoft (Korea) haben Hellgate: London für PC auf Steam in leicht angepasster Version veröffentlicht. Es ist ausschließlich in englischer Sprache verfügbar und kostet 10,79 Euro.Das Spiel wird man ausschließlich im Einzelspieler-Modus nutzen können. Sämtliche Multiplayer-Aspekte wurden gestrichen und deswegen wurde auch die Balance der Klassen verändert. Die grundlegende Version ist Hellgate: Tokyo (verbesserte Benutzererfahrung etc.). Erste Spieler berichten bereits über etwaige Bugs (massive Performance-Einbrüche) und nahezu keine Veränderungen oder Verbesserungen an der Grafik.Die Tokyo-Inhalte sind derzeit allerdings nicht verfügbar. Sie sollten später als kostenloses Update folgen. Bis dahin wird man sich auf den Karten in London, Stonehenge, "Second Attack" und "Abyss" herumtreiben können. Das Spiel enthält keinen Echtgeld-Shop und keine Mikrotransaktionen. Gegenstände können mit Palladium gekauft werden, das durch die Monsterjagd erhalten wird.Hellgate: London erschien Ende 2007 und konnte die Erwartungen als "Diablo-Killer" nicht erfüllen ( zum Test ). Am 31. Januar 2009 wurden dann die Server abgeschaltet.