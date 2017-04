Halo 3: Gerücht: Anniversary-Edition für Xbox One, Scorpio und Windows 10 PCs? - 4Players.de

Bei einem Launch-Event zu dem Ryzen 5 Desktop-Prozessor in Korea zeigte AMD in einer Spiele-Präsentation ein Artwork von Halo 3 - neben Titeln wie Overwatch oder Star Wars Battlefront . Warum ausgerechnet Bildmaterial aus Halo 3 gezeigt wurde, ist unklar, schließlich ist der dritte Halo-Teil gar nicht auf PC verfügbar. Die Verwendung des Halo-3-Artworks könnte ein simpler Fehler (ggf. war Halo Wars 2 gemeint; jedoch nutzen die besagten Titel vollkommen unterschiedliche Artworks) oder ein (un)beabsichtigter Hinweis auf eine PC-Version des Shooters ggf. als überarbeiteter Remaster oder als Anniversary-Edition sein. DSOG will zudem aus "weiteren Quellen" erfahren haben, dass Microsoft bei der E3 2017 die Anniversary Edition als Xbox-Play-Anywhere-Titel für Xbox One, Xbox One Project Scorpio und Windows 10 PCs ankündigen wird. Microsoft hat sich zu dem Gerücht bisher nicht geäußert.