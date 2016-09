Donnerwetter! Das war wirklich, wirklich gut. Was die Demoszene in Budapest auf der Function 2016 präsentierte, hätte normalerweise für zwei Veranstaltungen gereicht, so beeindruckend waren die Demos und Intros, die Conspiracy, Digitale Dynamite, United Force oder Aberration Creations dort gezeigt haben. Wiir möchten euch an dieser Stelle in die kreative Welt der ungarischen Demoszene entführen und stellen die Highlights der Veranstaltung vor.